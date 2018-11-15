Украина рекордно сократила экспорт свинины
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. За десять месяцев этого года украинские аграрии поставили за рубеж 1,5 тыс. тонн свинины, что в 3,5 раза меньше, в сравнении с аналогичным периодом 2017 года. Об этом свидетельствуют данные Государственной фискальной службы, передает УНН.
В денежном выражении экспорт свинины составил до 3 млн 337 тыс. долл.
На протяжении января-октября текущего года основными импортерами свинины были Гонконг, Грузия и Вьетнам.
В частности в Гонконг Украина поставила свинины на 1,8 млн долл., в Грузию - на 690 тыс. долл., во Вьетнам - на 528 тыс. долл.
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При этом, за 10 месяцев текущего года Украина импортировала 23,3 тыс. тонн свинины. В денежном выражении импорт свинины составил 43 млн 168 тыс. долл.
Эксперты говорят о том, что экспорт свинины и сала в нашу страну растет рекордными темпами, в том числе, по причине АЧС. Болезнь поразила уже все области Украины и пока не утихает. Убытки фермеров от АЧС исчисляются миллионами.
В Минагро с началом следующего года пообещали внедрить механизмы страхования от рисков АЧС.