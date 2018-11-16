У приватних господарствах поменшало свиней - АСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Станом на 1 листопада сільськогосподарські підприємства України утримують 3,43 млн свиней. Про це повідомляє Асоціація свинарів України, передає УНН.
"Хоча суттєвої зміни кількості свиней у промисловому свинарстві упродовж жовтня не відбулося, сектор демонструє 1,2% приросту, порівняно з чисельністю цих тварин на початок жовтня 2017 року, яке тоді становило 3,39 млн голів", - пишуть аналітики.
Разом з тим, у господарствах населення поголів’я свиней скоротилося - на 8,3% за рік, додають в АСУ.
"При цьому протягом жовтня їх кількість зменшилася на 1,3% та опустилася нижче тримільйонної позначки", - розповіли в АСУ.
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Аналітики зауважили, що зменшення поголів’я свиней у господарствах населення спричинене не лише АЧС, а й сезонною активізацією присадибного забою.
"Минулого місяця у господарствах населення зафіксували 4 спалахи проти 9 випадків у жовтні минулого року", - пояснили в АСУ.
Зауважимо, що АЧС в Україні не вщухає. З початку року було зафіксовано понад 120 випадків хвороби. Через вірус не лише скоротилося поголів’я свиней, але й зросли ціни на свинину та сало.
Крім того, Україна значно наростила імпорт свинини з-за кордону.
За словами депутата Сергія Тригубенко, так багато м’яса свині, як сьогодні, ми не імпортували останні чотири роки. Він також запропонував повернутися до практики страхування фермерів від вірусу АЧС з метою мінімізації збитків українських свиноферм.