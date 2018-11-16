В частных хозяйствах стало меньше свиней - АСУ

"Хотя существенного изменения количества свиней в промышленном свиноводстве в течение октября не произошло, сектор демонстрирует 1,2% прироста по сравнению с численностью этих животных на начало октября 2017 года, которое тогда составляло 3,39 млн голов", - пишут аналитики.

Вместе с тем, в хозяйствах населения поголовье свиней сократилось - на 8,3% за год, добавляют в АСУ.

"При этом в течение октября их количество уменьшилось на 1,3% и опустилось ниже трехмиллионной отметки", - рассказали в АСУ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина рекордно сократила экспорт свинины

Аналитики отметили, что уменьшение поголовья свиней в хозяйствах населения вызвано не только АЧС, но и сезонной активизацией приусадебного забоя.

"В прошлом месяце в хозяйствах населения зафиксировали 4 вспышки по сравнению с 9 случаями в октябре прошлого года", - пояснили в АСУ.

Отметим, что АЧС в Украине не утихает. С начала года было зафиксировано более 120 случаев болезни. Из-за вируса не только сократилось поголовье свиней, но и выросли цены на свинину и сало.

Кроме того, Украина значительно нарастила импорт свинины из-за рубежа.

По словам депутата Сергея Тригубенко, так много мяса свиньи, как сегодня, мы не импортировали последние четыре года. Он также предложил вернуться к практике страхования фермеров от вируса АЧС с целью минимизации убытков украинских свиноферм.