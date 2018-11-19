Україна імпортуватиме ще більше свинини з-за кордону - прогноз

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КИЇВ. 19 листопада. УНН. До кінця року імпорт свинини може сягнути 30 тис. т. Про це повідомляють аналітики "Асоціації свинарів України", передає УНН.

Так, в АСУ, із посиланням на дані ДФС, нагадали, що у січні-жовтні до України надійшло 23,4 тис. т свіжого, охолодженого та мороженого м’яса свиней з-за кордону сукупною вартістю 43,2 млн дол.

"Так, ще до кінця року обсяги імпорту свинини учетверо перевищили минулорічні", - йдеться у повідомленні.

В асоціації переконані, що імпорт свинини пожвавився унаслідок зменшення внутрішньої пропозиції. Як наслідок, внутрішні ціни на цей вид м’яса були вищими за "розцінки" на сировину іноземного походження, пишуть аналітики.

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"Враховуючи середньомісячну активність завезення свинини упродовж другого півріччя, сукупний річний імпорт такої м'ясної сировини може сягнути 30 тис. т", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у поточному році Україна рекордно скоротила експорт свинини

Натомість, показники імпорту зростають рекордними темпами, зокрема, і через АЧС, говорять експерти.

Також нагадаємо, за прогнозами депутата Сергія Тринубенка, на фоні вірусу українцям варто готуватися до подальшого зростання цін на свинину та сало. 

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