Україна імпортуватиме ще більше свинини з-за кордону - прогноз
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. До кінця року імпорт свинини може сягнути 30 тис. т. Про це повідомляють аналітики "Асоціації свинарів України", передає УНН.
Так, в АСУ, із посиланням на дані ДФС, нагадали, що у січні-жовтні до України надійшло 23,4 тис. т свіжого, охолодженого та мороженого м’яса свиней з-за кордону сукупною вартістю 43,2 млн дол.
"Так, ще до кінця року обсяги імпорту свинини учетверо перевищили минулорічні", - йдеться у повідомленні.
В асоціації переконані, що імпорт свинини пожвавився унаслідок зменшення внутрішньої пропозиції. Як наслідок, внутрішні ціни на цей вид м’яса були вищими за "розцінки" на сировину іноземного походження, пишуть аналітики.
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"Враховуючи середньомісячну активність завезення свинини упродовж другого півріччя, сукупний річний імпорт такої м'ясної сировини може сягнути 30 тис. т", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у поточному році Україна рекордно скоротила експорт свинини.
Натомість, показники імпорту зростають рекордними темпами, зокрема, і через АЧС, говорять експерти.
Також нагадаємо, за прогнозами депутата Сергія Тринубенка, на фоні вірусу українцям варто готуватися до подальшого зростання цін на свинину та сало.