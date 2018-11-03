Украина и Турция обсудили усиление безопасности в Черноморском регионе
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Министр обороны Украины Степан Полторак в Стамбуле обсудил с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром вопросы усиления безопасности в Черноморском регионе и перспективы дальнейшего развития военного сотрудничества между Украиной и Турецкой Республикой. Об этом украинский министр написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Во время встречи мы обсудили вопросы усиления безопасности в Черноморском регионе и нынешнее состояние и перспективы дальнейшего развития военного сотрудничества между Украиной и Турецкой Республикой, а также военно-техническое сотрудничество между двумя странами", - написал министр.
Как сообщал УНН, Украина и Турция приняли решение до конца года завершить работу по подписанию соглашения о зоне свободной торговли.
Также напомним, по словам Президента Украины Петра Порошенко, Турция заверила, что не останется в стороне от вопросов "ползучей агрессии в Азовском море".