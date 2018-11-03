Україна запросила Туреччину розмістити своїх миротворців на Донбасі

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Київ • УНН

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КИЇВ. 3 листопада. УНН. Україна запропонувала Туреччині взяти участь у встановленні миру на Донбасі відповідно до мандату Ради Безпеки ООН. Про це заявив Президент України Петро Порошенко під час спільного виступу з президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом у Стамбулі, передає кореспондент УНН.

"Важливими для нас є запевнення Туреччини, що вона не залишиться осторонь питань повзучої агресії в Азовському морі", - сказав Президент.

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Він також зазначив, що лідери домовились про координацію дій щодо порушення окупаційною владою Криму прав людини на території півострова.

"Ми підтвердили налаштованість працювати разом над вирішенням питань як на двосторонньому рівні, так і на багатосторонньому рівні у форматі міжнародних організацій, зокрема ООН. Я запропонував пану президенту активізувати наш діалог, зокрема щодо підтримки рішення про розміщення миротворців відповідно до мандату Ради Безпеки ООН", - сказав П.Порошенко.

Як повідомляв УНН, раніше спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер заявив, що низка держав вже зробила заяви про готовність відправити своїх військовослужбовців на схід України в рамках миротворчої місії. Це  Швеція, Фінляндія, Австрія, Білорусь, Сербія і Туреччина.

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