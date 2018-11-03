Україна запросила Туреччину розмістити своїх миротворців на Донбасі

КИЇВ. 3 листопада. УНН. Україна запропонувала Туреччині взяти участь у встановленні миру на Донбасі відповідно до мандату Ради Безпеки ООН. Про це заявив Президент України Петро Порошенко під час спільного виступу з президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом у Стамбулі, передає кореспондент УНН.