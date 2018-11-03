Турецький експерт: зазіхати на територіальну цілісність України Туреччина не буде

ukru
Ексклюзив
15:27 • 14531 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
12:16 • 53616 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

11:58 • 112677 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

11:26 • 100383 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
11:21 • 91601 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
11:09 • 108739 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
11:02 • 124467 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 74059 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 82180 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 160576 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1 м/с
87 %
752 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ припиниться через 30 хвилин
Популярнi новини
ГУР: росіяни викрали щонайменше 164 артефакти з окупованого Криму

ГУР: росіяни викрали щонайменше 164 артефакти з окупованого Криму

24 березня, 09:50 • 60155 перегляди
Коаліція дронів виділила €20 млн на розвідувальні дрони для України

Коаліція дронів виділила €20 млн на розвідувальні дрони для України

10:32 • 110182 перегляди
Румунія та Болгарія стурбовані переговорами США та росії щодо Чорного моря - FT

Румунія та Болгарія стурбовані переговорами США та росії щодо Чорного моря - FT

10:58 • 85239 перегляди
90% запущених рф дронів збиваються - Повітряні сили

90% запущених рф дронів збиваються - Повітряні сили

10:59 • 66318 перегляди
В ОП підтвердили, що делегація України залишається в Саудівській Аравії для консультацій з США

В ОП підтвердили, що делегація України залишається в Саудівській Аравії для консультацій з США

11:33 • 64345 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

11:58 • 112675 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

11:02 • 124465 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 160574 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 506184 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 585943 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

15:51 • 2360 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

14:21 • 17126 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

10:22 • 52035 перегляди
Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

24 березня, 08:17 • 56139 перегляди
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 191488 перегляди
Актуальне
Турецький експерт: зазіхати на територіальну цілісність України Туреччина не буде

Турецький експерт: зазіхати на територіальну цілісність України Туреччина не буде

Київ • УНН

 • 24665 перегляди

Нещодавно у Стамбулі відбувся саміт, присвячений Сирії, за участю лідерів чотирьох держав - президентів Туреччини, РФ, канцлера ФРН і французького лідера. За підсумками вирішено створити комісію, яка розробить нову конституцію для арабської держави.

Туреччина не вперше опиняється в епіцентрі ключових рішень - чи то війна Сирії, питання звільнення українських політв'язнів або навіть надання Томосу української церкви. Незважаючи на це, Туреччина і сама оточена конфліктними територіями, але керівництву вдається балансувати у вирішенні питань, як з Європою, так і з Росією, не кажучи вже про Чорноморський регіон.

Крім звичної підтримки України в питанні територіальної цілісності, незалежності та інших солідарностей, перестановка сил через окупацію РФ Криму все ж порушила турецький спокій: плани Туреччини на Чорне море як на акваторію закритого типу навіть від союзників з НАТО як мінімум відкладені, також втрачені торгові і бізнес-можливості. А перетворення Криму з "морської перлини" у "озброєного до зубів дракона" теж відволікає. Але, є й інший бік питання: Туреччина, будучи амбітним міжнародним гравцем, вважає за краще змінити історичний образ османського завойовника на миротворця-примирителя. Турецький експерт у сфері міжнародних відносин Тогрул Ісмаїл (Toğrul İsmayıl) в інтерв'ю УНН напередодні візиту Президента України Петра Порошенка до Стамбула пояснив, чому Туреччина не підтримує санкції ЄС і США проти РФ, але продовжує виступати на захист своєї сусідки України. Експерт вважає, що прийде час, і турецький фактор стане необхідним у діалозі між Україною і Росією.

- У зв'язку з рішенням Вселенського Патріархату про початок процедури надання Україні автокефалії, яка роль турецької влади у цьому питанні? Чи можна говорити про повну політичну незалежність Вселенського Патріархату від керівництва країни?

- Туреччина є світською державою і за законами не має права втручатися в релігійні справи, незалежно від того, християнство або це інша релігія. Хоча, за законами-то воно так, але існують різні державні організації, які все ж регулюють взаємозв'язок між державою і релігією, як наприклад Управління мусульман країни. Ще з османського періоду всі релігійні організації були пов'язані якимось чином з державою. Вони, хоча і автономні, але не зовсім незалежні. Тому, природно, приймаючи якісь рішення, я думаю, це узгоджується все-таки з керівництвом країни, щоб вони не викликали якихось скандалів або неприємних дипломатичних ситуацій.

- У процесі переговорів йшлося про те, що і Президент України втручається в церковні справи, підтримуючи цей процес. ЗМІ, наприклад, повідомляли, що питання Томосу було вирішено саме під час зустрічі Порошенка та Ердогана у 2017 році. Наскільки це реально, як Ви вважаєте?

- По-перше, я б не сказав, що в Європі і у США, наприклад, релігія вільна від політики. Як було з пастором Брансоном (Ендрю Брансон - американський пастор, заарештований у Туреччині за обвинуваченням у шпигунстві в 2016 році через кілька місяців після спроби держперевороту і звільнений у жовтні 2018-го - ред.), що відбувалося? Американський президент особисто був зацікавлений, щоб такий євангелістський пастор був у Туреччині, хоча він тут займався, як доведено, шпигунством і так далі. Коли йдеться про такі країни, як Україна, Туреччина і так далі, питання демократії стоять прямо: "Ви світські країни, ви демократичні, ви не повинні втручатися (у справи церкви - ред.)". Але, релігійна структура - це теж частина держави. І якщо вони приймають рішення, які можуть суперечити національним інтересам або викликати міжнародний скандал, природно, держава буде контролювати і, у певному сенсі, регулювати питання. Я думаю, що релігійні діячі про це прекрасно знають.

Щодо того, що було при зустрічі Порошенка та Ердогана, чи було там це питання чи ні - у мене немає точної інформації. Але, я думаю, що, швидше за все, Порошенко це питання порушував перед Патріаршеством, і це питання і для них було дуже цікавим. Думаю, що ці питання опосередковано обговорювалися президентами. Тому, згода не відкритого, а дипломатичного, закулісного (характеру - ред.) з боку керівництва Туреччини було.

- Поки ця самостійність у межах національної безпеки?

- Так, звісно.

- Туреччина розуміє церковне питання в Україні в плані принципу нацбезпеки або це з точки зору історичної перспективи, і Україна залишиться в боргу?

- Туреччина розглядає Україну як самостійну дружню державу і виступає за її територіальну цілісність і незалежність. Тому, рішення таке: якщо українська церква вважає себе самостійною, то в цьому буде підтримка. Тут немає нічого надприродного. Про що там розмовляли лідери між собою - це інше питання. Але, як держава Туреччина завжди за безпеку регіону, і, відповідно, цілісність української держави для нас дуже важлива.

Я ще в 2011 році писав і говорив, що територіальні зміни в Україні є для Туреччини геополітичною катастрофою. Що і було передбачено. Ці зміни, тобто спроби, є для нашого Чорноморського регіону катастрофою. Дуже серйозно змінилася ситуація, і вона дуже напружена. Це негативно впливає і на турецьку економіку, і на безпеку, і на інші питання.

- Можна докладніше, як саме це впливає на турецьку економіку та інші питання? Туреччина як протистоїть цим викликам?

- По-перше, Туреччина втратила Україна в плані торгівлі в Криму. Один регіон втрачений - це раз. Змінилася геоструктура регіону: (анексований - ред.) Крим потрапив під юрисдикцію Росії - де-факто там Росія. І, природно, наші кораблі, наш бізнес не можуть потрапити в ці регіони.

Крім того, Туреччина намагалася створити в Чорноморському регіоні зону внутрішнього моря, щоб туди не входили кораблі інших країн, у тому числі і НАТО, незважаючи на те, що сама є членом НАТО, підтримувала паритет в регіональній безпеці - все це змінилося. Зараз там йде певна гонка озброєнь, як з боку Росії, так і з боку НАТО - це два.

Крім того, порушена територіальна цілісність сусідньої держави. Туреччина вважає це і для себе ризиком, який зріс, тому що є певні сепаратистські настрої в країні. Хоча Туреччина в цьому сенсі досвідчена і бореться з цим. Тим більше, ризик зовнішнього втручання зміни території є і в Туреччині - з Сирією ситуація дуже серйозна. Туреччина виступає за цілісність країн, які знаходяться навколо неї. Ви зараз запитаєте, чому тоді ми не приєдналися до санкцій європейських і США - Туреччина вважає, що біду вам на голову принесли європейці з американцями, нехай і розсьорбують, і розчищають цю справу.

- Добре, що на Ваш погляд ефективно? Якщо не санкції, то що?

- Якось треба міняти структуру Об'єднаних націй. Ті п'ять країн, які постійні члени Ради безпеки і мають право вето, вони практично нічого не роблять, тільки продають зброю - вони ж і є найбільшими експортерами зброї. Треба це змінити і якось на це вплинути.

Бачите, санкції нічого не дають! Росія не відмовилася від своїх планів і навряд чи через санкції відмовиться від України і Криму. Для прикладу наведу карабахську тематику: Вірменія - слабка держава, набагато слабкіша за Росію і проти неї ведуться санкції. Є 4 основних закони ООН, згідно з якими вірменська сторона повинна вивести свої збройні угруповання з території Карабаху (Нагірний Карабах - ред.), і там повинна бути забезпечена територіальна цілісність (Азербайджану - ред.). Минуло понад 20 років - питання не вирішено. Об'єднані нації відкинули від себе це питання на ЄС і на Раду Європи, а Рада Європи створила цю аморфну ​​мінську групу (переговорний процес з вирішення карабаського конфлікту - ред.), яка тільки ходить і дивиться. Питання не вирішене і стоїть так: або війна, або повинні бути знайдені більш конструктивні механізми.

- Якщо говорити про Нагірний Карабах, то все ж є різниця - Росія поставляє зброю і вірменській, і азербайджанській стороні. Виходить, сприяє і спостерігає, як вони один одного вбивають?

- Росія Вірменії іноді навіть даром дає зброю, а Азербайджану продає. Це різні речі. Одного озброює й іншого озброює, тільки з другим займається бізнесом. Конфлікт, продаж зброї, звичайно, це бізнес. Але, українська ситуація, та - зовсім інша. Там інші інтереси.

- Які, на Ваш погляд?

- По-перше, Росія втратила вихід до Чорного моря (до 2013 року - ред.) - це геополітично для Росії було дуже важливо, і вона завжди про це говорила. Тому Крим був дуже важливим фактором. Я думаю, що тут ще один важливий момент був: все-таки на початку конфлікту політики в Києві вважали Крим апендиксом. Недбале ставлення, бездіяльність (української влади - ред.) призвели до анексії Криму у всіх на очах. А на Донбасі - інша ситуація, там Україна воює, тримається за територію. Ось це ключові моменти. Я думаю, помилка української влади в цьому полягає.

- Ви говорите про реформу ООН, а як провести реформу, якщо (президент РФ - ред.) Володимир Путін фактично загрожує всьому світу, наприклад, говорить, що "росіяни потраплять у рай, а решта просто здохнуть", то як розмовляти?

- Я думаю, що ніякої ядерної загрози немає. Це просто блеф. Ніхто не збирається вдарити (завдати ядерного удару - ред.) по Росії. Це (блеф - ред.) всюди є, навіть у Туреччині іноді, коли політики намагаються показати країну, що нібито все проти нас, а ми такі хороші. Це маніпуляція для виклику духу народу. Подібне буває, коли складна економічна ситуація, але коли лідер говорить такі вже речі - це, звичайно, виходить за межі фахівця. І Трамп таким, до речі, балується, але коли вони (лідери - ред.) таке говорять, то просто не несуть відповідальності за свої слова. Це серйозний негативний вплив на психіку населення. Це може викликати і соціальну шизофренію, у тому числі.

- Ви згадали про гонку озброєнь у Чорному морі. Наприклад, Румунію називають одним з найактивніших членів НАТО сьогодні. Чи може потенційно виникнути в акваторії якась співпраця щодо подолання нових викликів?

- Ніякої кооперації і не треба. І ми є членом НАТО. Туреччина намагалася, домовляючись з Росією, не дати можливості цьому (окупації Криму - ред.) статися. Росія знехтувала простягнутою рукою дружби (з боку Туреччини - ред.), заради того, щоб створити зону конфлікту. Кримську тематику можна було вирішити по-іншому: якщо Росія боялася, що там військову базу (Чорноморський флот ВМФ РФ, який базується в Криму - ред.) можуть вивести, хоча Росія домовилася з українською стороною на 25 років, можна було домовитися і з Туреччиною, яка підтримала б це і могла бути посередником між Україною і Росією, щоб ця військова база залишилася. Для Туреччини це (перебування російського флоту в Україні - ред.) не викликало ніякої небезпеки. А зараз викликає, зараз навпаки - Росія в односторонньому порядку змінила геополітичну ситуацію в регіоні. Тут треба врахувати, що Туреччина є членом НАТО, але в Чорному морі з'явилися й інші члени НАТО: Румунія, Болгарія та ще й ЄС сюди (в Чорне море - ред.) зайшло.

- У турків і кримських татар все-таки більше історичних коренів і взаємозв'язків. Скажіть, чи є у Туреччини інтерес у Криму в плані братнього фактора щодо кримських татар?

- Так, є. І це серйозне питання. У Туреччині немає питання приєднання Криму і так далі. Туреччина - нормальна держава і вважає, що це питання сьогодні нереальне. Що буде через сто років - я не можу сказати. По-друге, це територія України за міжнародними угодами, і Туреччина це визнає. У цьому сенсі в Україні можуть бути спокійні, що Туреччина ніяких територіальних претензій пред'являти не збирається.

А ось з кримськими татарами проблема інша - це духовний зв'язок, який століттями був, і при Турецькій республіці, і при Османській імперії, коли Кримське ханство було частиною Османської держави. Крим завжди був втіленням цілісності держави. У Туреччині сьогодні живе близько 5 мільйонів кримських татар та їхніх нащадків, і всі вони мають безпосередні зв'язки зі своєю історичною батьківщиною. І ці люди представлені в суспільстві, у тому числі і на високих посадах. Тому, для них їхні родичі дуже важливі, а влада чутлива до таких потреб.

- Загальна напружена атмосфера у регіоні, кримський фактор, заборона Меджлісу і так далі. Які точки дотику знаходить пан Ердоган з президентом Росії, з огляду на те, що Путін у Туреччині - частий гість?

- Думаю, що Туреччина не поступається, а навпаки намагається максимально говорити про це (про питання Криму - ред.) як на рівні президента, так і на рівні міністра закордонних справ. І Туреччина сприяла обміну, звільненню українських активістів (Ільмі Умерова та Ахтема Чийгоза у 2016 році - ред.), і я вже говорив про те, що Туреччина може бути навіть посередником між Україною і Росією. Сьогодні - так, конфліктуємо, воюємо, але рано чи пізно доведеться вирішити проблему. Я думаю, тоді турецький фактор буде більш важливим і для України, і для Росії - для створення такого діалогу.

З іншого боку, у Туреччини є проблеми і в інших регіонах - не тільки в Чорному морі: і на Південному Кавказі, і в близькосхідному регіоні. І там всюди російський фактор дуже серйозний. Тому Туреччина повинна і змушена співпрацювати з Росією і знайти ці точки дотику для порозуміння. Якщо цього не станеться - буде конфлікт. А цей конфлікт - дуже серйозний. Пам'ятаєте кризу після літака (у листопаді 2016 року Туреччина збила російський Су-24 після того, як той порушив повітряний простір - ред.)? Між Росією і Туреччиною були напружені стосунки. В Україні раділи, мовляв "чим гірше, тим краще". Але, для України це неправильно, тому що в регіоні була дуже вибухонебезпечна ситуація. Нічого хорошого б це не принесло ні для України, ні для Туреччини, ні для Росії.

- Османський завойовник сьогодні перетворюється у миротворця?

- У той час бути завойовником для держави було нормально. А сьогодні - так, держави повинні бути миротворчими, тому що змінилася міжнародна ситуація. З'явилися такі поняття, як міжнародні відносини, міжнародне право, роззброєння, безпека і так далі. З'являється нова термінологія - кібербезпека і багато іншого. Щоб захопити державу, вже не потрібно нікого окупувати. Тому, природно, що країна намагається створити навколо себе зону безпеки.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$271.90
Brent
$72.43
Bitcoin
$88,340.90
S&P 500
$5,761.66
Газ TTF
$42.01
Золото
$3,047.40
Ethereum
$2,089.83