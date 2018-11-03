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Украина пригласила Турцию разместить своих миротворцев на Донбассе

Киев  •  УНН

 • 10091 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Украина предложила Турции принять участие в установлении мира на Донбассе в соответствии с мандатом Совета Безопасности ООН. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время совместного выступления с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Стамбуле, передает корреспондент УНН.

"Для нас важны заверения Турции, что она не останется в стороне от вопросов ползучей агрессии в Азовском море", - сказал Президент.

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Он также отметил, что лидеры договорились о координации действий по нарушению оккупационными властями Крыма прав человека на территории полуострова.

"Мы подтвердили настрой работать вместе над решением вопросов как на двустороннем уровне, так и на многостороннем уровне в формате международных организаций, в частности ООН. Я предложил господину президенту активизировать наш диалог, в частности по поддержке решения о размещении миротворцев в соответствии с мандатом Совета Безопасности ООН", - сказал П.Порошенко.

Как сообщал УНН, ранее спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что ряд государств уже сделал заявления о готовности отправить своих военнослужащих на восток Украины в рамках миротворческой миссии. Это Швеция, Финляндия, Австрия, Беларусь, Сербия и Турция.

Украинские Национальные Новости

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