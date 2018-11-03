Україна і Туреччина обговорили посилення безпеки в Чорноморському регіоні

КИЇВ. 3 листопада. УНН. Міністр оборони України Степан Полторак в Стамбулі обговорив з міністром національної оборони Туреччини Хулусі Акаром питання посилення безпеки в Чорноморському регіоні та перспективи подальшого розвитку військового співробітництва між Україною та Турецькою Республікою. Про це український міністр написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.