Украина и Словения подписали четыре документа о сотрудничестве
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. В рамках официального визита Президента Петра Порошенко в Республику Словения, по итогам переговоров на высшем уровне было подписано четыре двусторонних документа о сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба главы государства, передает УНН.
Так, заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль и министр иностранных дел Республики Словения Карл Ерьявець подписали соглашение (в форме обмена нотами) между Кабинетом Министров Украины и правительством Республики Словения о проведении оплачиваемых видов деятельности членами семей сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений.
Кроме того, было подписано соглашение о сотрудничестве между Государственной архивной службой Украины и архивами Республики Словения, направленное на формирование правовой базы с целью расширения и углубления двустороннего сотрудничества между государственными учреждениями Украины и Словении в архивном деле. Соглашение подписали заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль и председатель архивов Республики Словения Боян Цвелфар.
Также, напомним, Украина и Словения подписали меморандум о сотрудничестве в сфере энергоэффективности.
Соответствующее соглашение подписали председатель Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины Сергей Савчук и Государственный секретарь министерства инфраструктуры Республики Словения Клемен Потишек.
А также Украина и Словения заключили меморандум о сотрудничестве в защите прав потребителей.
Этот меморандум подписали заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль и председатель рыночной инспекции Республики Словения Андрейка Грлич.