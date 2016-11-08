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Украина и Словения подписали четыре документа о сотрудничестве

Украина и Словения подписали четыре документа о сотрудничестве

Киев • УНН

 • 8088 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. В рамках официального визита Президента Петра Порошенко в Республику Словения, по итогам переговоров на высшем уровне было подписано четыре двусторонних документа о сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба главы государства, передает УНН.

Так, заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль и министр иностранных дел Республики Словения Карл Ерьявець подписали соглашение (в форме обмена нотами) между Кабинетом Министров Украины и правительством Республики Словения о проведении оплачиваемых видов деятельности членами семей сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений.

Кроме того, было подписано соглашение о сотрудничестве между Государственной архивной службой Украины и архивами Республики Словения, направленное на формирование правовой базы с целью расширения и углубления двустороннего сотрудничества между государственными учреждениями Украины и Словении в архивном деле. Соглашение подписали заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль и председатель архивов Республики Словения Боян Цвелфар.

Также, напомним, Украина и Словения подписали меморандум о сотрудничестве в сфере энергоэффективности.

Соответствующее соглашение подписали председатель Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины Сергей Савчук и Государственный секретарь министерства инфраструктуры Республики Словения Клемен Потишек.

А также Украина и Словения заключили меморандум о сотрудничестве в защите прав потребителей.

Этот меморандум подписали заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль и председатель рыночной инспекции Республики Словения Андрейка Грлич.

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