Україна і Словенія підписали чотири документи про співпрацю
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. В рамках офіційного візиту Президента Петра Порошенка до Республіки Словенія, за підсумками переговорів на вищому рівні, було підписано чотири двосторонніх документи про співпрацю. Про це повідомляє прес-служба Глави держави, передає УНН.
Так, заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль та міністр закордонних справ Республіки Словенія Карл Ер’явець підписали угоду (у формі обміну нотами) між Кабінетом Міністрів України та урядом Республіки Словенія про здійснення оплачуваних видів діяльності членами сімей співробітників дипломатичних представництв та консульських установ.
Крім того, було підписано угоду про співробітництво між Державною архівною службою України і Архівами Республіки Словенія, спрямовану на формування правової бази з метою розширення та поглиблення двостороннього співробітництва між державними установами України та Словенії в архівній справі. Угоду підписали заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль та голова Архівів Республіки Словенія Боян Цвелфар.
Також, нагадаємо, Україна та Словенія підписали меморандум про співпрацю у сфері енергоефективності.
Відповідну угоду підписали голова Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України Сергій Савчук та Державний секретар міністерства інфраструктури Республіки Словенія Клемен Потішек.
А також Україна та Словенія уклали меморандум про співробітництво у захисті прав споживачів.
Цей меморандум підписали заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль та голова ринкової інспекції Республіки Словенія Андрейка Грліч.