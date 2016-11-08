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Украина и Словения договорились ускорить восстановление прямого авиасообщения

Украина и Словения договорились ускорить восстановление прямого авиасообщения

Киев • УНН

 • 8088 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Словении Миро Церар договорились ускорить процедуры, необходимые для восстановления прямого авиационного сообщения между странами, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

"Во время встречи была достигнута договоренность осуществить в ускоренном порядке процедуры, необходимые для восстановления прямого авиационного сообщения между странами", - говорится в сообщении.

Указано, что П.Порошенко в целом отметил заинтересованность Украины в усилении торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества с Республикой Словения.

"Было отмечено, что зона свободной торговли Украины с Евросоюзом открывает для этого новые возможности. Руководитель словенского правительства дал высокую оценку прогрессу Украины в проведении реформ в экономике. Он назвал осуществление реформ в Украине многообещающим и подтвердил интерес к расширению двустороннего сотрудничества", - добавили в АП.

Премьер Словении также отметил на полной поддержке его страной предоставления украинцам безвизового режима со странами ЕС.

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