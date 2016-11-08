Україна і Словенія домовилися прискорити відновлення прямого авіасполучення
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко і прем’єр-міністр Словенії Міро Церар домовилися прискорити процедури, необхідні для відновлення прямого авіаційного сполучення між країнами, передає УНН з посиланням на прес-службу Глави держави.
"Під час зустрічі було домовлено здійснити в прискореному порядку процедури, необхідні для відновлення прямого авіаційного сполучення між країнами", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що П.Порошенко загалом відзначив зацікавленість України в посиленні торговельно-економічної та інвестиційної співпраці з Республікою Словенія.
"Було наголошено, що зона вільної торгівлі України з Євросоюзом відкриває для цього нові можливості. Керівник словенського уряду надав високу оцінку прогресу України у здійсненні реформ в економіці. Він назвав здійснення реформ в Україні багатообіцяючим та підтвердив інтерес до розширення двостороннього співробітництва", - додали в АП.
Прем’єр Словенії також наголосив на повній підтримці його країною надання українцям безвізового режиму з країнами ЄС.