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Україна і Словенія домовилися прискорити відновлення прямого авіасполучення

Україна і Словенія домовилися прискорити відновлення прямого авіасполучення

Київ • УНН

 • 8088 перегляди

КИЇВ. 8 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко і прем’єр-міністр Словенії Міро Церар домовилися прискорити процедури, необхідні для відновлення прямого авіаційного сполучення між країнами, передає УНН з посиланням на прес-службу Глави держави.

"Під час зустрічі було домовлено здійснити в прискореному порядку процедури, необхідні для відновлення прямого авіаційного сполучення між країнами", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що П.Порошенко загалом відзначив зацікавленість України в посиленні торговельно-економічної та інвестиційної співпраці з Республікою Словенія.

"Було наголошено, що зона вільної торгівлі України з Євросоюзом відкриває для цього нові можливості. Керівник словенського уряду надав високу оцінку прогресу України у здійсненні реформ в економіці. Він назвав здійснення реформ в Україні багатообіцяючим та підтвердив інтерес до розширення двостороннього співробітництва", - додали в АП.

Прем’єр Словенії також наголосив на повній підтримці його країною надання українцям безвізового режиму з країнами ЄС.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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