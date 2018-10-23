Украина и Польша обсудили, как уменьшить количество очередей на границе

"Граница - это вопрос, который мне лично очень болит. Когда я вижу очереди и украинцев, и поляков на границе. Пока граница - она нас разъединяет, а не соединяет. Нам нужно дать зеленый свет нашим общим толчкам, усилиям, чтобы эта граница нас соединяла. Поэтому мы сегодня говорили о том, чтобы расширить общий таможенный пограничный контроль из четырех пунктов до восьми", - сказал он.

По словам министра, необходимо сделать обновление совместной пограничной инфраструктуры, причем не только пунктов пропуска, но и объездных дорог.

"У нас есть много идей. Сейчас говорят эксперты, но мы должны сделать так, чтобы граница не была преградой для всех", - отметил Климкин.

Как сообщал УНН, в прошлом году, по официальной статистике, самыми популярными странами среди украинских заробитчан стали Кипр, Польша и Германия.