Україна і Польща обговорили, як зменшити кількість черг на кордоні
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Україна і Польща планують розширення спільного прикордонно-митного контролю на ще чотири пункти пропуску. Про це на спільній прес-конференції міністрів закордонних справ України і Польщі заявив глава українського МЗС Павло Клімкін, передає кореспондент УНН.
“Кордон — це питання, яке мені особисто дуже болить. Коли я бачу черги і українців, і поляків на кордоні. Поки що кордон — він нас роз’єднує, а не з’єднує. Нам потрібно дати зелене світло нашим спільним поштовхам, спільним зусиллям, щоб цей кордон нас з’єднував. Тому ми сьогодні говорили про те, щоб розширити спільний митний прикордонний контроль з чотирьох пунктів до восьми”, — сказав він.
За словами міністра, необхідно зробити оновлення спільної прикордонної інфраструктури, при чому не тільки пунктів пропуску, але і від’їздних доріг.
“У нас є багато ідей. Зараз розмовляють експерти, але маємо зробити так, щоб кордон не був перепоною для всіх” , - зазначив Клімкін.
Як повідомляв УНН, минулого року, за офіційною статистикою, найпопулярнішими країнами серед українських заробітчан стали Кіпр, Польща та Німеччина.