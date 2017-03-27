Украина и Молдова начали работу в рамках дорожной карты - В.Гройсман
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. Украина и Молдова начали активную реализацию совместных проектов и программ, которые составляют Дорожную карту сотрудничества, согласованную в феврале этого года. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время встречи с премьер-министром Молдовы Павлом Филиппом, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КМУ.
Как сообщили в пресс-службе КМУ, встреча прошла рамках работы саммита ГУАМ, который состоялся сегодня в Киеве по инициативе Главы украинского правительства.
Во время переговоров В.Гройсман отметил: "Рад сообщить, что вся работа началась. Молдова для нас - дружественная страна".
Он также добавил, что сегодня Украина и Молдова, вместе с Грузией и Азербайджаном подписали ряд важных документов по построению зоны свободной торговли в рамках объединения государств ГУАМ и признание таможенных процедур.
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"Нам удалось проговорить механизм взаимодействия и обсудить вопросы двустороннего сотрудничества. Важно, что мы подписали документ о свободной торговле в рамках ГУАМ, а это новые рабочие места, оживление процесса торговли в рамках нашего соглашения", - отметил В.Гройсман.
Во время переговоров стороны также обсудили актуальные вопросы, требующие решения на уровне экспертов и регулирующих органов обеих стран, в частности в области экологической экспертизы и пограничного контроля.