Україна і Молдова розпочали роботу в рамках дорожньої карти - В.Гройсман
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Україна та Молдова розпочали активну реалізацію спільних проектів та програм, які склали Дорожню карту співробітництва, узгоджену в лютому цього року. Про це повідомив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час зустрічі з Прем’єр-міністром Молдови Павлом Філіпом, передає УНН із посиланням на прес-службу КМУ.
Як повідомили у прес-службі КМУ, зустріч пройшла рамках роботи саміту ГУАМ, який відбувся сьогодні в Києві за ініціативою Глави українського уряду.
Під час перемовин В.Гройсман зазначив: "Радий повідомити, що вся робота розпочалася. Молдова для нас - дружня країна".
Він також додав, що сьогодні Україна і Молдова, разом з Грузією та Азербайджаном підписали низку дуже важливих документів щодо побудови зони вільної торгівлі в рамках об’єднання держав ГУАМ та визнання митних процедур.
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"Нам вдалося проговорити механізм взаємодії та обговорити питання двосторонньої співпраці. Важливо, що ми підписали документ про вільну торгівлю в рамках ГУАМ, а це нові робочі місця, пожвавлення процесу торгівлі в рамках нашої угоди", - зазначив В.Гройсман.
Під час перемовин сторони також обговорили нагальні питання, які потребують вирішення на рівні експертів та регулюючих органів обох країн, зокрема в сфері екологічної експертизи та прикордонного контролю.