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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 41080 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 102945 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 124901 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 132382 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 169316 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153448 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141170 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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7 марта, 13:58 • 130465 просмотра

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7 марта, 06:35 • 118334 просмотра

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Украина и Грузия разрешат поездки по внутренним паспортам

Украина и Грузия разрешат поездки по внутренним паспортам

Киев  •  УНН

 • 9032 просмотра

КИЕВ. 18 июля. УНН. Украина и Грузия договорились ускорить процесс внедрения поездок между странами с внутренними паспортами. Об этом сообщил Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета Министров Украины, передает УНН.

“Такая договоренность была достигнута во время встречи Министра Кабинета Министров Украины Александра Саенко с новым премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе, которая прошла 17 июля в Тбилиси”, — говорится в сообщении.

Таким образом, обе страны договорились об ускорении процесса введения поездок между странами с внутренними биометрическими паспортами.

Кроме этого стороны выразили готовность активизировать сотрудничество в развитии транспортных коридоров в рамках “Нового Шелкового пути”.

“Украина готова продолжать конструктивный диалог и сотрудничество по вопросам совершенствования существующих и развитию новых транспортных маршрутов, а также устранению препятствий на пути движения товаров и услуг. В этом контексте актуальным является вопрос развития “Нового Шелкового пути”, — подчеркнул Александр Саенко, добавив, что развитие таких транспортных коридоров позволит существенно увеличить объемы украинского экспорта.

Напомним, украинцам разрешен въезд в Турцию по ID-картами без загранпаспорта.

Украинские Национальные Новости

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