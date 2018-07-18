Україна і Грузія дозволять поїздки за внутрішніми паспортами
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. Україна та Грузія домовились прискорити процес запровадження поїздок між країнами з внутрішніми паспортами. Про це повідомив Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України, передає УНН.
“Така домовленість була досягнута під час зустрічі Міністра Кабінету Міністрів України Олександра Саєнко з новопризначеним Прем’єр-міністром Грузії Мамукою Бахтадзе, яка пройшла 17 липня у Тбілісі”, — йдеться у повідомленні.
Таким чином, обидві країни домовились про прискорення процесу запровадження поїздок між країнами з внутрішніми біометричними паспортами.
Окрім цього сторони висловили готовність активізувати співпрацю у розбудові транспортних коридорів в рамках “Нового Шовкового шляху”.
“Україна готова продовжувати конструктивний діалог і співпрацю з питань вдосконалення існуючих та розвитку нових транспортних маршрутів, а також усунення перешкод на шляху руху товарів і послуг. В цьому контексті актуальним є питання розвитку “Нового Шовкового шляху”, — наголосив Олександр Саєнко, додавши, що розбудова таких транспортних коридорів дозволить суттєво збільшити обсяги українського експорту.
Нагадаємо, українцям дозволений в’їзд до Туреччини за ID-картками без закордонного паспорта.