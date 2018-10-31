Украина и Франция обсудили взаимодействие в рамках "нормандского формата"
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Украина и Франция едины в своем стремлении развивать взаимовыгодное всестороннее двустороннее сотрудничество. Об этом отмечали министр иностранных дел Украины Павел Климкин и государственный секретарь МИД Французской Республики Жан-Батист Лемуан во время переговоров в Киеве, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.
Сообщается, что Климкин и Лемуан выразили удовлетворение состоянием двусторонних политических отношений и подчеркнули значительный потенциал торгово-экономического сотрудничества, которое в последнее время демонстрирует тенденцию к росту.
Украинский министр выразил благодарность Франции за поддержку Украины в защите суверенитета и территориальной целостности, в частности отметил тесное взаимодействие стран в "нормандском формате", а также в рамках международных организаций. Он подчеркнул важность дальнейшего давления на Россию с целью освобождения украинских граждан, которые незаконно содержатся в российских тюрьмах и в оккупированном Крыму, отметили в МИД.
Собеседники согласовали дальнейшие шаги взаимодействия в рамках председательства Франции в 2019 году в "Большой семерке".
Напомним, Госсекретарь Министерства Европы и иностранных дел Франции Жан-Батист Лемуан во вторник сообщил, что 11 ноября Президент Украины Петр Порошенко посетит Париж для участия в мероприятиях, посвященных празднованию 100-й годовщины окончания Первой мировой войны.
Как сообщал УНН, 11 ноября в Париже на полях празднования в честь 100-летия окончания Первой мировой войны состоится вторая встреча лидера РФ Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом.