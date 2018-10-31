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Україна і Франція обговорили взаємодію в рамках “нормандського формату”

Україна і Франція обговорили взаємодію в рамках “нормандського формату”

Київ • УНН

 • 8448 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Україна та Франція єдині у своєму прагненні розвивати взаємовигідне всебічне двостороннє співробітництво. Про це відзначали міністр закордонних справ України Павло Клімкін та державний секретар МЗС Французької Республіки Жан-Батист Лемуан під час переговорів у Києві, передає УНН з посиланням на прес-службу МЗС України.

Повідомляється, що Клімкін та Лемуан висловили задоволення станом двосторонніх політичних відносин та підкреслили значний потенціал торговельно-економічного співробітництва, яке останнім часом демонструє тенденцію до зростання.

Український міністр висловив вдячність Франції за підтримку України у захисті суверенітету та територіальної цілісності, зокрема відзначив тісну взаємодію країн в "нормандському форматі", а також у рамках міжнародних організацій. Він підкреслив важливість подальшого тиску на Росію з метою звільнення українських громадян, які незаконно утримуються в російських в’язницях та в окупованому Криму, відзначили у МЗС.

Співрозмовники погодили подальші кроки взаємодії у рамках головування Франції у 2019 році у “Великій сімці”.

Нагадаємо, Держсекретар Міністерства Європи і закордонних справ Франції Жан-Батист Лемуан у вівторок повідомив, що 11 листопада Президент України Петро Порошенко відвідає Париж для участі в заходах, присвячених святкуванню 100-ї річниці закінчення Першої світової війни.

Як повідомляв УНН, 11 листопада в Парижі на полях святкування на честь 100-річчя закінчення Першої світової війни відбудеться друга зустріч лідера РФ Володимира Путіна з президентом США Дональдом Трампом.

Українські Національні Новини

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