Україна і Франція обговорили взаємодію в рамках “нормандського формату”

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Україна та Франція єдині у своєму прагненні розвивати взаємовигідне всебічне двостороннє співробітництво. Про це відзначали міністр закордонних справ України Павло Клімкін та державний секретар МЗС Французької Республіки Жан-Батист Лемуан під час переговорів у Києві, передає УНН з посиланням на прес-службу МЗС України.