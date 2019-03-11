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Украина готовит ответ о состоянии античного Пантикапея

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 марта. УНН. Министерство культуры Украины и Министерство иностранных дел Украины готовят ответ на действия российских властей в оккупированном Крыму по состоянию архитектурно-археологического комплекса "Древний город Пантикапей" в Керчи. Об этом сообщили в Минкульте, передает УНН со ссылкой на Крым.Реалии.

"Сейчас Министерством культуры Украины совместно с Министерством иностранных дел ведется совместная работа по подготовке ответа украинской стороны на действия оккупационных властей на памятнике археологии национального значения", - говорится в сообщении.

Как отметили в Министерстве, Россия несет ответственность за сохранение подобных памятников.

В феврале с территории античного Пантикапея вывезли колонны, об угрозе обрушения которых сообщали ранее.

"При этом, исходя из положений статьи 5 Конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта от 14.05.1954 года, Российская Федерация как государство-оккупант должна в тесном сотрудничестве с Украиной принимать необходимые меры для сохранения культурных ценностей, расположенных на временно оккупированной территории Украина", - отметили в Минкульте.

Пантикапей - это древнегреческий город, основанный в конце VII века до нашей эры выходцами из Милета на месте современной Керчи. Руины Пантикапея на горе Митридат в Керчи является памятником культурного наследия национального значения Украины.

Напомним, Апелляционный суд Амстердама определил 11 июня как ориентировочную дату вынесения решения по делу о "скифском золоте".

На территории Нидерландов находится более 565 музейных предметов коллекции "Крым. Золотой остров в Черном море" с Музейного фонда Украины. В основном это археологические находки. Страховая стоимость коллекции - 10 млн евро.

Как сообщал УНН, за годы аннексии Крыма РФ вывезла из полуострова не менее миллиона артефактов.

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