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З окупованого Криму вивезли античні колони

З окупованого Криму вивезли античні колони

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 лютого. УНН. В окупованому Криму в Керчі з території античного Пантікапея вивезли колони, які раніше були під загрозою обвалення. Про це повідомляє УНН з посиланням на Крим.Реаліі.

Колонада пританея, яку називають "візитною карткою" Керчі, на майданчику відсутня, а вхід на територію античного городища перекритий огороджувальної стрічкою.

Керівництво історико-культурного заповідника стверджує, що напередодні співробітники провели демонтаж колонади "в зв'язку з прогресуючим погіршенням ситуації і виниклою загрозою фізичного стану основної конструкції пам'ятника".

За повідомленням директора заповідника, в даний час ведуться підготовчі роботи для проведення реставраційних заходів. У той же час, ще в кінці січня в дирекції стверджували, що стан об'єкта не є критичним.

Пантікапей - давньогрецьке місто, засноване в кінці VII століття до до нашої ери вихідцями з Мілета на місці сучасної Керчі. Руїни Пантікапея на горі Мітрідат в Керчі є пам'яткою культурної спадщини національного значення України.

Античні колони на руїнах Пантікапея опинилися під загрозою обвалення, вони істотно накренилися, біля основи з'явилася велика тріщина. Щоб перешкоджати падінню колон, співробітники музею підпирали їх металевими рейками.

Національна комісія України у справах ЮНЕСКО вивчає заявку на включення Аккерманської фортеці в попередній список всесвітньої спадщини.

Як повідомляв УНН, моніторингова місія ЮНЕСКО, яка оцінить стан руйнування російськими окупантами Ханського палацу в Бахчисараї в окупованому Криму, збереться вже в цьому році в Україні.

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