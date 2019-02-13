Из оккупированного Крыма вывезли античные колонны
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. В оккупированном Крыму в Керчи с территории античного Пантикапея вывезли колонны, которые ранее находились под угрозой обрушения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Крым.Реалии.
Колоннада пританея, которую называют "визитной карточкой" Керчи, на площадке отсутствует, а вход на территорию античного городища перекрыт оградительной лентой.
Руководство историко-культурного заповедника утверждает, что накануне сотрудники провели демонтаж колоннады "в связи с прогрессирующим ухудшением ситуации и возникшей угрозой физическому состоянию основной конструкции памятника".
По сообщению директора заповедника, в настоящее время ведутся подготовительные работы для проведения реставрационных мероприятий. В то же время, еще в конце января в дирекции утверждали, что состояние объекта не является критическим.
Пантикапей – древнегреческий город, основанный в конце VII века до до нашей эры выходцами из Милета на месте современной Керчи. Руины Пантикапея на горе Митридат в Керчи являются памятником культурного наследия национального значения Украины.
Античные колонны на руинах Пантикапея оказались под угрозой обрушения, они существенно накренились, у основания появилась большая трещина. Чтобы препятствовать падению колонн, сотрудники музея подпирали их металлическими рейками.
Национальная комиссия Украины по делам ЮНЕСКО изучает заявку на включение Аккерманской крепости в предварительный список всемирного наследия.
Как сообщал УНН, мониторинговая миссия ЮНЕСКО, которая оценит состояние разрушения российскими оккупантами Ханского дворца в Бахчисарае в оккупированном Крыму, соберется уже в этом году в Украине.