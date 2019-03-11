Україна готує відповідь щодо стану античного Пантікапея
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Міністерство культури України та Міністерство закордонних справ України готують відповідь на дії російської влади в окупованому Криму щодо стану архітектурно-археологічного комплексу "Стародавнє місто Пантікапей" у Керчі. Про це повідомили у Мінкульті, передає УНН з посиланням на Крим.Реалії.
"Зараз Міністерством культури України спільно з Міністерством закордонних справ ведеться спільна робота з підготовки відповіді української сторони на дії окупаційної влади на пам’ятнику археології національного значення", – йдеться у повідомленні.
Як зазначили у Міністерстві, Росія несе відповідальність за збереження подібних пам’ятників.
У лютому з території античного Пантікапею вивезли колони, про загрозу обвалення яких повідомляли раніше.
"При цьому, виходячи з положень статті 5 Конвенції про захист культурних цінностей, у разі збройного конфлікту від 14.05.1954 року, Російська Федерація як держава-окупант повинна у тісній співпраці з Україною вживати необхідних заходів для збереження культурних цінностей, розташованих на тимчасово окупованій території України", – зазначили у Мінкульті.
Пантікапей - це давньогрецьке місто, засноване в кінці VII століття до нашої ери вихідцями з Мілета на місці сучасної Керчі. Руїни Пантікапея на горі Мітрідат в Керчі є пам'яткою культурної спадщини національного значення України.
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Як повідомляв УНН, за роки анексії Криму РФ вивезла з півострова не менше мільйона артефактів.