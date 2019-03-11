Україна готує відповідь щодо стану античного Пантікапея

КИЇВ. 11 березня. УНН. Міністерство культури України та Міністерство закордонних справ України готують відповідь на дії російської влади в окупованому Криму щодо стану архітектурно-археологічного комплексу "Стародавнє місто Пантікапей" у Керчі. Про це повідомили у Мінкульті, передає УНН з посиланням на Крим.Реалії.