Украина готовит гуманитарные грузы в страны Африки

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Отправка грузов с зерном обсудили заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Маркиян Дмитрасевич и заместитель исполнительного директора Всемирной продовольственной программы (WFP) Карлом Скау в рамках визита делегации Минагрополитики в Рим.

Так, в Нигерию можно отправить судно с 25 тыс. тонн зерна и в Судан - с 32 тыс. тонн в рамках программы "Grain from Ukraine". Также обсудили возможность направления гуманитарного груза в Сомали.

Кроме того, Маркиян Дмитрасевич и Карл Скау рассмотрели вопросы подготовки к проведению в Киеве следующего международного саммита по продовольственной безопасности. В частности, возможное расширение географии и номенклатуры поставок по инициативе «Grain from Ukraine».

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