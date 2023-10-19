Украина готовит гуманитарные грузы в страны Африки
Киев • УНН
КИЕВ. 19 октября. УНН. Украина в рамках гуманитарной продовольственной программы Grain from Ukraine может отправить 72 тысячи тонн зерна Нигерии и Судана. Об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики, передает УНН.
Детали
Отправка грузов с зерном обсудили заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Маркиян Дмитрасевич и заместитель исполнительного директора Всемирной продовольственной программы (WFP) Карлом Скау в рамках визита делегации Минагрополитики в Рим.
Так, в Нигерию можно отправить судно с 25 тыс. тонн зерна и в Судан - с 32 тыс. тонн в рамках программы "Grain from Ukraine". Также обсудили возможность направления гуманитарного груза в Сомали.
Кроме того, Маркиян Дмитрасевич и Карл Скау рассмотрели вопросы подготовки к проведению в Киеве следующего международного саммита по продовольственной безопасности. В частности, возможное расширение географии и номенклатуры поставок по инициативе «Grain from Ukraine».
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