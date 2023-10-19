Україна готує гуманітарні вантажі до країн Африки
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Україна в межах гуманітарної продовольчої програми Grain from Ukraine може відправити 72 тисячі тонн зерна Нігерії та Судану. Про це повідомляє пресслужба Мінагрополітики, передає УНН.
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Відправлення вантажів з зерном обговорили заступник Міністра аграрної політики та продовольства України Маркіян Дмитрасевич та заступник виконавчого директора Всесвітньої продовольчої програми (WFP) Карлом Скау у рамках візиту делегації Мінагрополітики у Рим.
Так, до Нігерії можна відправити судно з 25 тис. тонн зерна та до Судану - з 32 тис. тонн у рамках програми "Grain from Ukraine". Також обговорили можливість направлення гуманітарного вантажу до Сомалі.
Крім того, Маркіян Дмитрасевич та Карл Скау розглянули питання підготовки до проведення в Києві наступного міжнародного саміту з продовольчої безпеки. Зокрема, можливе розширення географії та номенклатури поставок за ініціативою «Grain from Ukraine».
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