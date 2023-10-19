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Україна готує гуманітарні вантажі до країн Африки

Київ • УНН

 • 398711 перегляди

КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Україна в межах гуманітарної продовольчої програми Grain from Ukraine може відправити 72 тисячі тонн зерна Нігерії та Судану. Про це повідомляє пресслужба Мінагрополітики, передає УНН.

Україна готує гуманітарні вантажі до країн Африки

Деталі

Відправлення вантажів з зерном обговорили заступник Міністра аграрної політики та продовольства України Маркіян Дмитрасевич та заступник виконавчого директора Всесвітньої продовольчої програми (WFP) Карлом Скау у рамках візиту делегації Мінагрополітики у Рим.

Так, до Нігерії можна відправити судно з 25 тис. тонн зерна та до Судану - з 32 тис. тонн у рамках програми "Grain from Ukraine". Також обговорили можливість направлення гуманітарного вантажу до Сомалі.

Крім того, Маркіян Дмитрасевич та Карл Скау розглянули питання підготовки до проведення в Києві наступного міжнародного саміту з продовольчої безпеки. Зокрема, можливе розширення географії та номенклатури поставок за ініціативою «Grain from Ukraine».

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