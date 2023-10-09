Рекордний урожай гречки планують зібрати цьогоріч українські аграрії – Мінагро

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“Цього року завдяки сприятливим погодним умовам та Збройним Силам України обкіс гречки проходить швидше ніж торік. Уже зібрано врожай з 86% площ у порівнянні з 49% на аналогічну дату минулого року. Щодо врожайності, маємо теж кращі результати: поточний показник дорівнює 1,42 т/га, минулорічний з приблизно такої ж частки площ становив 1,22 т/га. Власне, саме ці фактори у сукупності дали нам можливість збирати рекордний врожай гречки”, — наголосив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький.

Деталі

За даними міністерства, навесні сільгосптоваровиробники збільшили площу посіву гречки, у порівнянні з минулим роком на 20 тис. га — до 141,5 тис. га. Це найбільша площа за всі роки незалежності України, яку засівали цією культурою.

Станом на перший тиждень жовтня було намолочено 173,8 тис. тонн гречки і це ще не кінець збору. Відзначимо, що торік аграрії усього зібрали близько 148 тис. тонн.

Перший заступник міністра аграрної політики та продовольства відзначив, що рекордна кількість врожаю має позитивно вплинути на кінцеву ціну на крупу — вона буде зменшена. Однак, Висоцький наголосив, що не варто відкидати фактор дорогої доробки, логістики та пакування.

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Найбільше гречки цьогоріч зібрали на Вінниччині 23,40 тис. тонн. Трохи менше на Хмельниччині — 22,50 тис. тонн. За даними міністерства минулого року на цей же період на Сумщині аграрії намолотили 15,37 тис. тонн, а на Вінниччині усього 12,20 тис.тонн гречаної крупи.

Нагадаємо

У довоєнному 2021-му році Україна засіяла 91,90 тис. га гречки, та зібрала понад 105 тис. тонн. Досі цей показник вважався рекордним.