Рекордный урожай гречки планируют собрать в этом году украинские аграрии — Минагро
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. Украинские аграрии прогнозируют в этом году собрать рекордный урожай гречихи. По данным профильного министерства в 2023 году в Украине существенно были увеличены посевные площади под эту культуру, к тому же высокая урожайность и быстрый темп намолота дают аграриям уверенность, что они соберут этой крупы рекордное количество. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства аграрной политики и продовольствия, передает УНН.
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“В этом году благодаря благоприятным погодным условиям и Вооруженным Силам Украины обкос гречки проходит быстрее, чем в прошлом году. Уже собран урожай с 86% площадей по сравнению с 49% на аналогичную дату прошлого года. Относительно урожайности, имеем тоже лучшие результаты: текущий показатель равен 1,42 т/га, прошлогодний из примерно такой же доли площадей составлял 1,22 т / га. Собственно, именно эти факторы в совокупности дали нам возможность собирать рекордный урожай гречки”, — подчеркнул первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.
Детали
По данным министерства, весной сельхозтоваропроизводители увеличили площадь посева гречихи, по сравнению с прошлым годом на 20 тыс. га — до 141,5 тыс. га. Это самая большая площадь за все годы независимости Украины, которую засевали этой культурой.
По состоянию на первую неделю октября было намолочено 173,8 тыс. тонн гречки и это еще не конец сбора. Отметим, что в прошлом году аграрии всего собрали около 148 тыс. тонн.
Первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия отметил, что рекордное количество урожая должно положительно повлиять на конечную цену на крупу — она будет уменьшена. Однако Высоцкий подчеркнул, что не стоит отвергать фактор дорогостоящей доработки, логистики и упаковки.
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Больше всего гречихи в этом году собрали в Винницкой области 23,40 тыс. тонн. Чуть меньше на Хмельнитчине — 22,50 тыс. тонн. По данным министерства в прошлом году на этот же период на Сумщине аграрии намолотили 15,37 тыс. тонн, а в Винницкой области всего 12,20 тыс. тонн гречневой крупы.
Напомним
В довоенном 2021-м году Украина засеяла 91,90 тыс. га гречихи, и собрала более 105 тыс. тонн. До сих пор этот показатель считался рекордным.