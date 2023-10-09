Рекордный урожай гречки планируют собрать в этом году украинские аграрии — Минагро

КИЕВ. 9 октября. УНН. Украинские аграрии прогнозируют в этом году собрать рекордный урожай гречихи. По данным профильного министерства в 2023 году в Украине существенно были увеличены посевные площади под эту культуру, к тому же высокая урожайность и быстрый темп намолота дают аграриям уверенность, что они соберут этой крупы рекордное количество. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства аграрной политики и продовольствия, передает УНН.