Украина готовилась к полномасштабной войне с 2019 года - Данилов

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«Для нас это (вторжение – ред.) не было неожиданностью. Мы знали, что рано или поздно это произойдет. Но мы не ожидали, что русские будут атаковать одновременно со всех сторон. Нападение белоруси стало для нас большим испытанием, хотя мы тоже готовились к такому сценарию», - сказал Данилов.

Детали

По его словам, россия рассчитывала на то, что президент Владимир Зеленский уедет из Украины.

«На него оказывают давление и наши западные партнеры. Однако президент Владимир Зеленский решил остаться в Киеве. Это было возможно потому, что ему заранее были созданы безопасные условия для работы в такой ситуации. Мы фактически готовились к войне с декабря 2019 года, и все утверждения о том, что мы ею не занимались, абсолютно не соответствуют действительности. Если бы мы не готовились к войне, сегодня русские танки были бы в Варшаве, Праге, Таллинне и Вильнюсе», - отметил Данилов.

Данилов считает, что не говорить украинскому обществу о приближении войны было правильным решением, но судить об этом можно будет по результатам спустя какое-то время.

«Сегодня, после полугода войны, мы видим, что сценарий выбран правильный. Мы не допустили внутренней дестабилизации, на которую надеялся путин. Трудно представить себе последствия, если мы скажем населению: "Завтра вас убьют". Так мы потеряем государство. И тогда планы путина осуществятся. Но мы готовили общество. Вы видели рост патриотических настроений в середине февраля», - рассказал Данилов.

Дополнение

Президент Владимир Зеленский в интервью The Washington Post заявлял, что если бы власть предупредила украинцев о вторжении россии – это привело бы к панике и хаосу, и оккупанты захватили бы Украину за три дня.

Министр обороны Украины Алексей Резников через два дня после полномасштабного вторжения России получил ультиматум от министра обороны России сергея шойгу с требованием капитулировать. Ультиматум передал глава минобороны Беларуси виктор хренин.