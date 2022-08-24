шойгу отправил Резникову ультиматум о капитуляции после начала войны – WP

The Washington Post сообщает, что 22 февраля Резников разговаривал по телефону со своим коллегой в беларуси виктором хрениным, который пообещал, что российские войска на территорию беларуси не вторгнутся. Резников отметил, что хренин дал слово офицера.

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«И он был лжецом», — сказал Резников.

Через два дня, после начала вторжения, министры снова поговорили. По словам Резникова, белорусский министр сказал, что передает послание российского коллеги Сергея Шойгу: если Украина подпишет акт о капитуляции - вторжение прекратится.

Резников ответил: «Я готов принять капитуляцию со стороны россии».

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский в марте заявлял, что Украина выполнит ультиматум рф, только если все украинцы будут уничтожены.