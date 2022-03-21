Україна виконає ультиматум рф, тільки якщо всіх українців буде знищено – Зеленський

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"У нас є ультиматум, ось є пункти, виконуйте – тоді ми закінимо війну" - це не правильно, ні до чого не призведе, ні до якого результату. Питання не в мені, питання в тому що люди і влада – об’єднані. Ми всі не зможемо це зробити… Ультиматум не зможе виконати Україна, ось і все. Ми не зможемо просто фізично. Тобто, треба нас всіх знищити, тоді їх ультиматум буде автоматично виконано”, - сказав Глава держави.

“Наприклад, “віддайте нам Харків”, “віддайте нам Маріуполь”, “віддайте нам Київ”. Ні Харків, ні маріупольці, ні кияни, ні Президент- ми не зможемо це зробити… Ми можемо виконати ультиматум, тільки коли нас не буде”, - додав він.

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Як писав УНН, напередодні мерія Маріуполя відмовилася здати місто російським окупантам і перейти на бік росії.