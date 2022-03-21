Украина выполнит ультиматум рф, только если все украинцы будут уничтожены - Зеленский

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"У нас есть ультиматум, вот есть пункты, выполняйте - тогда мы закончим войну" - это не правильно, ни к чему не приведет, ни к какому результату. Вопрос не во мне, вопрос в том что люди и власть - объединены. Мы все не сможем это сделать... Ультиматум не сможет выполнить Украина, вот и все. Мы не сможем просто физически. То есть, надо нас всех уничтожить, тогда их ультиматум будет автоматически выполнен”, - сказал Глава государства.

“Например, “отдайте нам Харьков”, “отдайте нам Мариуполь”, “отдайте нам Киев”. Ни Харьков, ни мариупольцы, ни киевляне, ни Президент - мы не сможем это сделать... Мы можем выполнить ультиматум, только когда нас не будет”, - добавил он.

Ранее

Как писал УНН, накануне мэрия Мариуполя отказалась сдать город русским оккупантам и перейти на сторону россии.