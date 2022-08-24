шойгу відправив Резнікову ультиматум про капітуляцію після початку війни – WP
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Міністр оборони України Олексій Резніков через два дні після повномасштабного вторгнення росії отримав ультиматум від міністра оборони рф сергія шойгу з вимогою капітулювати. Ультиматум передав голова міноборони білорусі віктор хренін, передає УНН з посиланням на The Washington Post.
The Washington Post повідомляє, що 22 лютого Резніков розмовляв по телефону зі своїм колегою в білорусі віктором хреніним, який пообіцяв, що російські війська на територію білорусі не вторгнуться. Резніков зазначив, що хренін дав слово офіцера.
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«І він був брехуном», — сказав Резніков.
Через два дні, після початку вторгнення, міністри знову поговорили. За словами Резнікова білоруський міністр сказав, що передає послання російського колеги сергія шойгу: якщо Україна підпише акт про капітуляцію - вторгнення припиниться.
Резніков відповів: «Я готовий прийняти капітуляцію з боку росії».
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський в березні заявляв, що Україна виконає ультиматум рф, тільки якщо всіх українців буде знищено.