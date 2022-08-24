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Україна готувалася до повномасштабної війни з 2019 року - Данілов

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 серпня. УНН. Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що Україна фактично готувалася до повномасштабної війни з грудня 2019 року. Про це він повідомив в інтерв'ю польському виданню Wyborcza, передає УНН.

Україна готувалася до повномасштабної війни з 2019 року - Данілов

Цитата

"Для нас це (вторгнення – ред.) не було несподіванкою. Ми знали, що рано чи пізно це станеться. Але ми не очікували, що росіяни будуть атакувати одночасно з усіх боків. Напад білорусі став для нас великим випробуванням, хоча ми теж готувалися до такого сценарію", - сказав Данилов.

Деталі

За його словами, росія розраховувала на те, що президент Володимир Зеленський виїде з України.

"На нього чинять тиск і наші західні партнери. Проте президент Володимир Зеленський вирішив залишитись у Києві. Це було можливо тому, що йому заздалегідь було створено безпечні умови для роботи у такій ситуації. Ми фактично готувалися до війни з грудня 2019 року, і всі твердження про те, що ми не займалися, абсолютно не відповідають дійсності. Якби ми не готувалися до війни, сьогодні російські танки були б у Варшаві, Празі, Таллінні та Вільнюсі», - зазначив Данілов.

Данілов вважає, що не говорити українському суспільству про наближення війни було правильним рішенням, але судити про це можна буде за результатами згодом.

"Сьогодні, після півроку війни, бачимо, що сценарій обрано правильний. Ми не допустили внутрішньої дестабілізації, на яку сподівався путін. Важко уявити наслідки, якщо ми скажемо населенню: "Завтра вас уб'ють". Так ми втратимо державу. І тоді плани путіна здійсняться. Але ми готували суспільство. Ви бачили зростання патріотичних настроїв у середині лютого", - розповів Данилов.

Доповнення

Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю The Washington Post заявляв, що якби влада попередила українців про вторгнення росії – це призвело б до паніки та хаосу, і окупанти захопили б Україну за три дні.

Міністр оборони України Олексій Резніков через два дні після повномасштабного вторгнення росії отримав ультиматум від міністра оборони росії сергія шойгу з вимогою капітулювати. Ультиматум передав голова міноборони білорусі віктор хренін.

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