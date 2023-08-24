Украина готова начать переговоры с Португалией по двустороннему документу о гарантиях безопасности - Зеленский

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«Португалия присоединилась к совместной декларации G7 о поддержке Украины. Далее – как на примере с США и Великобританией мы начали работу по подготовке двустороннего документа о гарантиях безопасности – готовы начинать работу и с Португалией», – сказал Владимир Зеленский во время встречи с представителями СМИ по результатам переговоров с Президентом Португалии Марселу Ребелу де Соузою в Киеве.

Детали

Глава государства напомнил, что с начала полномасштабной российской агрессии Португалия помогла Украине прежде всего гуманитарно и политически, поддержав евроинтеграционные стремления нашей страны.

«Мы понимали, что нам нужно объединять ЕС. Не только вокруг вооруженной помощи, но и гуманитарной и прежде всего политической. Потому что политическое объединение оказывает влияние на все остальное – на поставки как оружия, так и гуманитарной помощи», – отметил Зеленский.

Президент констатировал: удалось построить такие прочные отношения между странами, что Португалия полностью поддерживает Украину по пути к ЕС и НАТО.

Напомним

Португалия подтвердила готовность присоединиться к подготовке пилотов Украины на F-16.