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Украина готова начать ремонт аварийного моста в Станице Луганской – Марчук

Киев • УНН

 • 10337 просмотра

КИЕВ. 14 марта. УНН. Украина в одностороннем порядке готова начать ремонтировать мост разрушен мост на линии разграничения в Станице Луганской. Об этом сообщил представитель Украины в ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе Евгений Марчук, передает УНН со ссылкой на " Радио.Свобода ".

Украина готова начать ремонт аварийного моста в Станице Луганской – Марчук

"Станица Луганская - это известный сложный феномен, поскольку там разрушен мост. Предполагается там установления режима тишины, чтобы отремонтировать мост и создать благоприятные условия для людей. Российская сторона практически не дает нам гарантий остановки огня. И когда практически обстрелы происходят, мы не можем в станицы Луганский начать ремонт моста ", - отметил Марчук.

Представитель Украины в ТКГ отметил, российская сторона вообще отказывается вести переговоры по режима тишины, пытаясь переориентировать украинскую сторону на прямые переговоры с представителями "ДНР" и "ЛНР".

"Поэтому мы заявили, если российская сторона и ОРДЛО в этом не пойдут на компромиссной вариант - какой ширины должен быть мост и как его отремонтировать, если не будет никаких согласований, тогда Украина в соответствии с документом, который Россия подписала в марте 2014 года, где определена линия столкновения по фарватеру линии реки Северский Донец, в одностороннем порядке готова начать ремонтировать этот мост ", - отметил он.

По словам Марчука, Украина хочет сделать городов проходным для людей и транспорта не более 5 тонн, чтобы предотвратить движение военной техники. Представитель Украины в ТКГ добавил, что согласия России и представителей ОРДЛО пока нет.

Отмечается, что мост был взорван в начале 2015 года. В районе этого моста расположен единственный пункт пропуска в регионе. Из-за повреждения моста КПВВ "Станица Луганская" обслуживает только пешеходов.

Напомним, ранее в СММ ОБСЕ отмечали, что пешеходный мост на едином переходе для мирных жителей в Станице Луганской, между территорией, подконтрольной правительству Украины, и самопровозглашенной "ЛНР" нуждается в срочном ремонте .

Как сообщал УНН, по данным ООН, за прошлый год на Донбассе погибли 55 мирных жителей .

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