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Україна готова почати ремонт аварійного мосту у Станиці Луганській – Марчук

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 березня. УНН. Україна в односторонньому порядку готова почати ремонтувати міст зруйнований міст на лінії розмежування у Станиці Луганській. Про це повідомив представник України у ТКГ з урегулювання ситуації на Донбасі Євген Марчук, передає УНН з посиланням на "Радіо.Свобода".

Україна готова почати ремонт аварійного мосту у Станиці Луганській – Марчук

"Станиця Луганська – це відомий складний феномен, оскільки там зруйновано міст. Передбачається там встановлення режиму тиші, щоб відремонтувати міст і створити сприятливі умови для людей. Російська сторона практично не дає нам гарантій зупинення вогню. І коли практично обстріли відбуваються, ми не можемо у Станиці Луганський розпочати ремонт мосту", – зазначив Марчук.

Представник України у ТКГ зазначив, російська сторона взагалі відмовляється вести переговори щодо режиму тиші, намагаючись переорієнтувати українську сторону на прямі переговори з представниками "ДНР" та "ЛНР".

"Тому ми заявили, якщо російська сторона і ОРДЛО у цьому не підуть на компромісній варіант – якої ширини має бути міст і як його відремонтувати, якщо не буде ніяких узгоджень, тоді Україна у відповідності до документа, який Росія підписала у березні 2014 року, де визначена лінія зіткнення по фарватеру лінії річки Сіверський Донець, у односторонньому порядку готова почати ремонтувати цей міст", – зазначив він.

За словами Марчука, Україна хоче зробити міст прохідним для людей і транспорту не більш ніж 5 тонн, щоб запобігти руху військової техніки. Представник України у ТКГ додав, що згоди Росії та представників ОРДЛО наразі немає.

Зазначається, що міст був підірваний на початку 2015 року. У районі цього мосту розташований єдиний пункт пропуску в регіоні. Через пошкодження мосту КПВВ "Станиця Луганська" обслуговує тільки пішоходів.

Нагадаємо, раніше у СММ ОБСЕ наголошували на тому, що пішохідний міст на єдиному переході для мирних жителів у Станиці Луганській, між територією, що підконтрольна уряду України, і самопроголошеній "ЛНР" потребує термінового ремонту.

Як повідомляв УНН, за даними ООН, за минулий рік на Донбасі загинуло 55 мирних жителів.

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