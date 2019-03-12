За минулий рік на Донбасі загинуло 55 мирних жителів - ООН

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КИЇВ. 12 березня. УНН. У 2018 році моніторингова місія ООН з прав людини зафіксувала на Сході України найнижчий річний показник кількості жертв серед цивільного населення за весь період конфлікту. Про це повідомила голова моніторингової місії ООН з прав людини Фіона Фрейзер під час брифінгу у Києві, передає кореспондент УНН.

"У 2018 році ми зафіксували 279 жертв серед цивільного населення – 55 людей загинуло і 224 поранено. Це – вдвічі менше, аніж жертв серед цивільного населення у 2017 році та найнижчий річний показник кількості жертв серед цивільного населення за весь період конфлікту", - заявила Фрейзер.

Водночас вона нагадала, що загалом понад три тисячі цивільних осіб були вбиті і до 9 тисяч отримали поранення від початку конфлікту на Сході України.

Як повідомляв УНН, 11 березня противник один раз порушив режим припинення вогню по позиціях Об’єднаних сил.

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