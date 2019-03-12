За прошлый год на Донбассе погибли 55 мирных жителей - ООН

"В 2018 году мы зафиксировали 279 жертв среди гражданского населения - 55 человек погибли и 224 получили ранения. Это - вдвое меньше, чем жертв среди гражданского населения в 2017 году и самый низкий годовой показатель количества жертв среди гражданского населения за весь период конфликта", - заявила Фрейзер .



В то же время она напомнила, что в целом более трех тысяч гражданских лиц было убито и до 9000 получили ранения с начала конфликта на Востоке Украины.



Как сообщал УНН, 11 марта противник один раз нарушил режим прекращения огня по позициям Объединенных сил.