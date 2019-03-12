За прошлый год на Донбассе погибли 55 мирных жителей - ООН

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КИЕВ. 12 марта. УНН. В 2018 году мониторинговая миссия ООН по правам человека зафиксировала на Востоке Украины самый низкий годовой показатель количества жертв среди гражданского населения за весь период конфликта. Об этом сообщила председатель мониторинговой миссии ООН по правам человека Фиона Фрейзер во время брифинга в Киеве, передает корреспондент УНН.

"В 2018 году мы зафиксировали 279 жертв среди гражданского населения - 55 человек погибли и 224 получили ранения. Это - вдвое меньше, чем жертв среди гражданского населения в 2017 году и самый низкий годовой показатель количества жертв среди гражданского населения за весь период конфликта", - заявила Фрейзер .

В то же время она напомнила, что в целом более трех тысяч гражданских лиц было убито и до 9000 получили ранения с начала конфликта на Востоке Украины.

Как сообщал УНН, 11 марта противник один раз нарушил режим прекращения огня по позициям Объединенных сил.

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