ООС: бойовики здійснили 1 обстріл позицій українських військових
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. 11 березня противник один раз порушив режим припинення вогню по позиціях Об’єднаних сил. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Операції об’єднаних сил.
“У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання „Схід“ ворог 1 раз обстріляв зі стрілецької зброї опорний пункт підрозділу Об’єднаних сил в районі міста Авдіївка”, — йдеться у повідомленні військових.
Втрат серед наших захисників внаслідок обстрілу немає.
Від початку поточної доби порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
Нагадаємо, з 00:00 годин 8 березня у зоні бойових дій на Донбасі був запроваджений режим тиші, який діятиме безстроково.