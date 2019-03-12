ООС: боевики осуществили 1 обстрел позиций украинских военных
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. 11 марта противник один раз нарушил режим прекращения огня по позициям Объединенных сил. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил.
"В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг 1 раз обстрелял из стрелкового оружия опорный пункт подразделения Объединенных сил в районе города Авдеевка", - говорится в сообщении военных.
Потерь среди наших защитников результате обстрела нет.
С начала текущих суток нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Напомним, с 00:00 часов 8 марта во зоне боевых действий на Донбассе был введен режим тишины, который будет действовать бессрочно.