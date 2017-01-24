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Міст на КПП "Станиця Луганська" необхідно негайно відремонтувати - СММ ОБСЄ

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 січня. УНН. Пішохідний міст на єдиному переході для мирних жителів між територією, що підконтрольна уряду України, і самопроголошеній ЛНР потребує термінового ремонту. Про це заявив у вівторок на брифінгу перший заступник голови спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг, передає УНН.

"Ремонт мосту потрібен негайно. Я не бачу ніякого розумного пояснення, чому це не відбувається", - сказав А.Хуг.

Він також наголосив, що ОБСЄ неодноразово закликала сторони конфлікту відремонтувати міст.

Нагадаємо, у грудні СММ ОБСЄ повідомляла, що на дерев'яному трапі в Станиці Луганській, перетинаючи лінію зіткнення літній чоловік послизнувся та впав, внаслідок чого він сам не постраждав, проте частина дерев'яних поручнів зламалась.

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