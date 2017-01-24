Мост на КПП "Станица Луганская" необходимо немедленно отремонтировать - СММ ОБСЕ
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Пешеходный мост на единственном переходе для мирных жителей между территорией, подконтрольной правительству Украины, и самопровозглашенной ЛНР нуждается в срочном ремонте. Об этом заявил во вторник на брифинге первый заместитель председателя специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг, передает УНН.
"Ремонт моста нужен немедленно. Я не вижу никакого разумного объяснения, почему это не происходит", - сказал А.Хуг.
Он также отметил, что ОБСЕ неоднократно призывала стороны конфликта отремонтировать мост.
Напомним, в декабре СММ ОБСЕ сообщала, что на деревянном трапе в Станице Луганской, пересекая линию соприкосновения пожилой мужчина поскользнулся и упал , в результате чего он сам не пострадал, однако часть деревянных перил сломалась.