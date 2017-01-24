Мост на КПП "Станица Луганская" необходимо немедленно отремонтировать - СММ ОБСЕ

"Ремонт моста нужен немедленно. Я не вижу никакого разумного объяснения, почему это не происходит", - сказал А.Хуг.

Он также отметил, что ОБСЕ неоднократно призывала стороны конфликта отремонтировать мост.

Напомним, в декабре СММ ОБСЕ сообщала, что на деревянном трапе в Станице Луганской, пересекая линию соприкосновения пожилой мужчина поскользнулся и упал , в результате чего он сам не пострадал, однако часть деревянных перил сломалась.