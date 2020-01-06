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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
07:39 • 6836 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 114705 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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Украина готова направить 200 спасателей на помощь пожарным Австралии

Украина готова направить 200 спасателей на помощь пожарным Австралии

Киев  •  УНН

 • 18751 просмотра

КИЕВ. 6 января. УНН. Украина готова направить 200 спасателей на помощь с ликвидацией стихийных пожаров в Австралии. Об этом на своей странице в Facebook написал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, передает УНН.

“Пожары в Австралии не оставили равнодушными украинцев. Мы сочувствуем! Правительство Украины сообщило австралийской стороне о готовности направить на помощь около 200 специально подготовленных спасателей ГСЧС”, — написал министр.

Отмечается, что украинская сторона проинформировала Австралию о готовности прибытия спасателей на место трагедии в течение 24-36 часов с необходимым снаряжением на специально арендованном дальнемагистральном самолете.

“Наши силы ожидают решения австралийской стороны”, — резюмировал глава МВД.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лесные пожары в Австралии: МИД проверяет, могут ли быть украинцы среди пострадавших

Напомним, в результате пожаров в Австралии уже погибли 24 человека и почти 500 млн животных. Сейчас лесные пожары в Австралии формируют погоду, что только способствует распространению огня.

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