Лісові пожежі в Австралії: МЗС перевіряє, чи можуть бути українці серед постраждалих

КИЇВ. 6 січня. УНН. В Україні з глибоким сумом слідкують за розвитком ситуації з лісовими пожежами в Австралії, посольство України в країні перебуває на постійному контакті з урядовими та місцевими органами влади, у тому числі задля з’ясування, чи є українці серед постраждалих. Про це йдеться в опублікованій у понеділок заяві МЗС України, передає УНН.