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Лісові пожежі в Австралії: МЗС перевіряє, чи можуть бути українці серед постраждалих

Лісові пожежі в Австралії: МЗС перевіряє, чи можуть бути українці серед постраждалих

Київ • УНН

 • 14257 перегляди

КИЇВ. 6 січня. УНН. В Україні з глибоким сумом слідкують за розвитком ситуації з лісовими пожежами в Австралії, посольство України в країні перебуває на постійному контакті з урядовими та місцевими органами влади, у тому числі задля з’ясування, чи є українці серед постраждалих. Про це йдеться в опублікованій у понеділок заяві МЗС України, передає УНН.

"В Україні з глибоким сумом слідкують за розвитком ситуації, яка залишається критичною і призвела до значної кількості жертв, а також десятків зниклих безвісти людей внаслідок масштабних лісових пожеж в Австралії. Наші щирі співчуття родинам загиблих, побажання швидкого одужання всім постраждалим та успіху рятувальним службам і пожежникам, які беруть участь у ліквідації трагічних наслідків цього стихійного лиха", - сказано у заяві.

Як зазначається, уряд Австралії вживає всіх необхідних заходів для мінімізації наслідків пожеж.

"Зі свого боку, уряд України готовий у разі потреби надати допомогу дружньому австралійському народу", - додали у МЗС.

"Посольство України в Австралії перебуває на постійному контакті з урядовими та місцевими органами влади, у тому числі задля з’ясування наявності громадян України серед потерпілих", - підсумували в українському зовнішньополітичному відомстві.

Нагадаємо, внаслідок пожеж в Австралії уже загинули 24 людини і майже 500 млн тварин.

Українські Національні Новини

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