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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 110929 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 113540 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 112034 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 124619 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 104220 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 107433 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 107665 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131792 просмотра

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Лесные пожары в Австралии: МИД проверяет, могут ли быть украинцы среди пострадавших

Лесные пожары в Австралии: МИД проверяет, могут ли быть украинцы среди пострадавших

Киев  •  УНН

 • 14256 просмотра

КИЕВ. 6 января. УНН. В Украине с глубокой скорбью следят за развитием ситуации с лесными пожарами в Австралии, посольство Украины в стране находится на постоянном контакте с правительственными и местными органами власти, в том числе для выяснения, есть ли украинцы среди пострадавших. Об этом говорится в опубликованном в понедельник заявлении МИД Украины, передает УНН.

"В Украине с глубокой скорбью следят за развитием ситуации, что остается критической и привела к значительному количеству жертв, а также десятков пропавших без вести людей в результате масштабных лесных пожаров в Австралии. Наши искренние соболезнования семьям погибших, пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим и успеха спасательным службам и пожарным, которые участвуют в ликвидации трагических последствий этого стихийного бедствия", - говорится в заявлении.

Как отмечается, правительство Австралии принимает все необходимые меры для минимизации последствий пожаров.

"Со своей стороны, правительство Украины готово в случае необходимости оказать помощь дружественному австралийскому народу", - добавили в МИД.

"Посольство Украины в Австралии находится на постоянном контакте с правительственными и местными органами власти, в том числе для выяснения наличия граждан Украины среди пострадавших", - подытожили в украинском внешнеполитическом ведомстве.

Напомним, в результате пожаров в Австралии уже погибли 24 человека и почти 500 млн животных.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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