Лесные пожары в Австралии: МИД проверяет, могут ли быть украинцы среди пострадавших

КИЕВ. 6 января. УНН. В Украине с глубокой скорбью следят за развитием ситуации с лесными пожарами в Австралии, посольство Украины в стране находится на постоянном контакте с правительственными и местными органами власти, в том числе для выяснения, есть ли украинцы среди пострадавших. Об этом говорится в опубликованном в понедельник заявлении МИД Украины, передает УНН.