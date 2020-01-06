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Україна готова направити 200 рятувальників на допомогу пожежним Австралії

Україна готова направити 200 рятувальників на допомогу пожежним Австралії

Київ • УНН

 • 18755 перегляди

КИЇВ. 6 січня. УНН. Україна готова направити 200 рятувальників на допомогу ліквідації стихійних пожеж в Австралії. Про це на своїй сторінці у Facebook написав міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, передає УНН.

“Пожежі в Австралії не залишили байдужими українців. Ми співчуваємо! Уряд України повідомив австралійській стороні про готовність направити на допомогу близько 200 спеціально підготовлених рятувальників ДСНС”, — написав міністр.

Зазначається, що українська сторона поінформувала Австралію про готовність прибуття рятувальників на місце трагедії протягом 24-36 годин з необхідним спорядженням на спеціально арендованому далекомагістральному літаку.

“Наші сили очікують рішення австралійської сторони”, — резюмував очільник МВС.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Лісові пожежі в Австралії: МЗС перевіряє, чи можуть бути українці серед постраждалих

Нагадаємо, внаслідок пожеж в Австралії уже загинули 24 людини і майже 500 млн тварин. Наразі лісові пожежі в Австралії формують погоду, що тільки сприяє поширенню вогню.

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