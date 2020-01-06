Україна готова направити 200 рятувальників на допомогу пожежним Австралії
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. Україна готова направити 200 рятувальників на допомогу ліквідації стихійних пожеж в Австралії. Про це на своїй сторінці у Facebook написав міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, передає УНН.
“Пожежі в Австралії не залишили байдужими українців. Ми співчуваємо! Уряд України повідомив австралійській стороні про готовність направити на допомогу близько 200 спеціально підготовлених рятувальників ДСНС”, — написав міністр.
Зазначається, що українська сторона поінформувала Австралію про готовність прибуття рятувальників на місце трагедії протягом 24-36 годин з необхідним спорядженням на спеціально арендованому далекомагістральному літаку.
“Наші сили очікують рішення австралійської сторони”, — резюмував очільник МВС.
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Нагадаємо, внаслідок пожеж в Австралії уже загинули 24 людини і майже 500 млн тварин. Наразі лісові пожежі в Австралії формують погоду, що тільки сприяє поширенню вогню.