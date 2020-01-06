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Лісові пожежі в Австралії формують погоду, що сприяє поширенню вогню

Лісові пожежі в Австралії формують погоду, що сприяє поширенню вогню

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 січня. УНН. Пожежі в Австралії досягли таких масштабів, що почали самостійно формувати погоду, яка лише сприяє подальшому поширенню вогню. Про це пише BBC News Україна із посиланням на метеорологічне бюро Австралії, передає УНН.

Над величезною територією, яку охопив вогонь, утворився масштабний прошарок низького тиску, який разом з гарячим повітрям підіймає в атмосферу клуби диму від палаючої рослинності — на висоту від 10 до 50 км — і розносить їх на значні відстані.

Шлейф від австралійських пожеж вже подолав майже 2 тисячі км і досяг території Нової Зеландії.

Вистигаючи у верхніх шарах атмосфери, дим перетворюється на потужні купчасто-дощові хмари з грозовим потенціалом. В них формуються електричні розряди, які призводять до виникнення блискавок — а ті, своєю чергою, можуть підпалювати нові ділянки землі.

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Крім цього, висхідні потоки повітря здатні переносити на великі відстані напівзотлілі фрагменти рослинності, а супутні їм пориви вітру роздувають вогонь, підживлюючи полум’я киснем. Вони посилюють загоряння і збільшуючи загальну територію пожеж.

“Сьогодні вдень (5 січня - ред) у східній частині Гіппсленда на висоті понад 16 км сформувалися грозові хмари. Такі грози, спричинені вогнем, можуть збільшувати територію пожеж внаслідок блискавок, атмосферного перенесення розпеченого вугілля і сильних поривів вітру”, — йдеться в офіційному повідомленні синоптиків.

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Іноді грозовий процес сягає таких масштабів, що формується справжній вогняний смерч — як це сталося 2003 року в результаті пожеж неподалік від столиці країни Канберри.

У вчених немає сумнівів, що безпрецедентні пожежі в Австралії — як і в Амазонії минулого року, і в Каліфорнії позаторік — один із наслідків глобального потепління. Статистика підтверджує, що кількість гроз зростає по всьому світу.

Останнє десятиліття стало найспекотнішим за всю історію спостережень в масштабах всієї планети. Найшвидше температура підвищується в Арктиці, але найважче потепління переживає Австралія.

29 грудня стало найспекотнішим днем в історії країни. На більшій частині території материка цього дня середня температура коливалася від 39 до 45 °C.

Наочно перетворення диму палаючих лісів на грозові хмари з блискавками можна побачити на кадрах, знятих на початку грудня докторантом Австралійського Наукового Товариства Ніколасом Маккарті в штаті Квінсленд на північному сході материка.

Нагадаємо, що масштабні лісові пожежі охопили східне узбережжя Австралії в середині жовтня минулого року. До теперішнього моменту вогнем охоплені значні території на південному сході континенту в штатах Новий Південний Уельс і Вікторія, кілька регіонів на південному узбережжі закриті для туристів, а їх жителі отримали припис про термінову евакуацію. В результаті пожеж було знищено близько 6 млн га лісу, близько 2 тис. житлових будинків і близько 3 тис. адміністративних і господарських будівель.

Екологи стверджують, що через пожежі в Австралії загинули майже півмільярда тварин.

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