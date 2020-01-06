Лісові пожежі в Австралії формують погоду, що сприяє поширенню вогню

Над величезною територією, яку охопив вогонь, утворився масштабний прошарок низького тиску, який разом з гарячим повітрям підіймає в атмосферу клуби диму від палаючої рослинності — на висоту від 10 до 50 км — і розносить їх на значні відстані.

Шлейф від австралійських пожеж вже подолав майже 2 тисячі км і досяг території Нової Зеландії.

Вистигаючи у верхніх шарах атмосфери, дим перетворюється на потужні купчасто-дощові хмари з грозовим потенціалом. В них формуються електричні розряди, які призводять до виникнення блискавок — а ті, своєю чергою, можуть підпалювати нові ділянки землі.

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Крім цього, висхідні потоки повітря здатні переносити на великі відстані напівзотлілі фрагменти рослинності, а супутні їм пориви вітру роздувають вогонь, підживлюючи полум’я киснем. Вони посилюють загоряння і збільшуючи загальну територію пожеж.

“Сьогодні вдень (5 січня - ред) у східній частині Гіппсленда на висоті понад 16 км сформувалися грозові хмари. Такі грози, спричинені вогнем, можуть збільшувати територію пожеж внаслідок блискавок, атмосферного перенесення розпеченого вугілля і сильних поривів вітру”, — йдеться в офіційному повідомленні синоптиків.

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Іноді грозовий процес сягає таких масштабів, що формується справжній вогняний смерч — як це сталося 2003 року в результаті пожеж неподалік від столиці країни Канберри.

У вчених немає сумнівів, що безпрецедентні пожежі в Австралії — як і в Амазонії минулого року, і в Каліфорнії позаторік — один із наслідків глобального потепління. Статистика підтверджує, що кількість гроз зростає по всьому світу.

Останнє десятиліття стало найспекотнішим за всю історію спостережень в масштабах всієї планети. Найшвидше температура підвищується в Арктиці, але найважче потепління переживає Австралія.

29 грудня стало найспекотнішим днем в історії країни. На більшій частині території материка цього дня середня температура коливалася від 39 до 45 °C.

Наочно перетворення диму палаючих лісів на грозові хмари з блискавками можна побачити на кадрах, знятих на початку грудня докторантом Австралійського Наукового Товариства Ніколасом Маккарті в штаті Квінсленд на північному сході материка.

Нагадаємо, що масштабні лісові пожежі охопили східне узбережжя Австралії в середині жовтня минулого року. До теперішнього моменту вогнем охоплені значні території на південному сході континенту в штатах Новий Південний Уельс і Вікторія, кілька регіонів на південному узбережжі закриті для туристів, а їх жителі отримали припис про термінову евакуацію. В результаті пожеж було знищено близько 6 млн га лісу, близько 2 тис. житлових будинків і близько 3 тис. адміністративних і господарських будівель.

Екологи стверджують, що через пожежі в Австралії загинули майже півмільярда тварин.