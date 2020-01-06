Лесные пожары в Австралии формируют погоду, что способствует распространению огня
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. Пожары в Австралии достигли таких масштабов, что начали самостоятельно формировать погоду, которая только способствует дальнейшему распространению огня. Об этом пишет BBC News Украина со ссылкой на метеорологическое бюро Австралии, передает УНН.
Над огромной территорией, которую охватил огонь, образовался масштабный слой низкого давления, который вместе с горячим воздухом поднимает в атмосферу клубы дыма от горящей растительности — на высоту от 10 до 50 км — и разносит их на значительные расстояния.
Шлейф от австралийских пожаров уже преодолел почти 2000 км и достиг территории Новой Зеландии.
Охлаждаясь в верхних слоях атмосферы, дым превращается в мощные кучево-дождевые облака с грузовым потенциалом. В них формируются электрические разряды, которые приводят к возникновению молний — а те, в свою очередь, могут поджигать новые участки земли.
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Кроме этого, восходящие потоки воздуха способны переносить на большие расстояния полуистлевшие фрагменты растительности, а сопутствующие им порывы ветра раздувают огонь, подпитывая пламя кислородом. Они усиливают возгорания и увеличивая общую территорию пожаров.
“Сегодня днем (5 января — ред) в восточной части Гиппсленда на высоте более 16 км сформировались грозовые облака. Такие грозы, вызванные огнем, могут увеличивать территорию пожаров вследствие молний, атмосферного переноса раскаленного угля и сильных порывов ветра”, — говорится в официальном сообщении синоптиков.
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Иногда грозовой процесс достигает таких масштабов, что формируется настоящий огненный смерч — как это произошло в 2003 году в результате пожаров недалеко от столицы страны Канберры.
У ученых нет сомнений, что беспрецедентные пожары в Австралии — как и в Амазонии прошлого года, и в Калифорнии позапрошлом — одно из последствий глобального потепления. Статистика подтверждает, что количество гроз возрастает по всему миру.
Последнее десятилетие стало самым жарким за всю историю наблюдений в масштабах всей планеты. Быстрее температура повышается в Арктике, но самое потепление переживает Австралия.
29 декабря стало самым жарким днем в истории страны. На большей части территории материка этого дня средняя температура колебалась от 39 до 45 °C.
Наглядно преобразования дыма горящих лесов на грозовые тучи с молниями можно увидеть на кадрах, снятых в начале декабря докторантом Австралийского научного общества Николасом Маккарти в штате Квинсленд на северо-востоке материка.
Напомним, что масштабные лесные пожары охватили восточное побережье Австралии в середине октября прошлого года. К настоящему моменту огнем охвачены значительные территории на юго-востоке континента в штатах Новый Южный Уэльс и Виктория, несколько регионов на южном побережье закрыты для туристов, а их жители получили предписание о срочной эвакуации. В результате пожаров было уничтожено около 6 млн га леса, около 2 тыс. жилых домов и около 3 тыс. административных и хозяйственных зданий.
Экологи утверждают, что из-за пожара в Австралии погибли почти полмиллиарда животных.