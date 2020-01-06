Лесные пожары в Австралии формируют погоду, что способствует распространению огня

Над огромной территорией, которую охватил огонь, образовался масштабный слой низкого давления, который вместе с горячим воздухом поднимает в атмосферу клубы дыма от горящей растительности — на высоту от 10 до 50 км — и разносит их на значительные расстояния.

Шлейф от австралийских пожаров уже преодолел почти 2000 км и достиг территории Новой Зеландии.

Охлаждаясь в верхних слоях атмосферы, дым превращается в мощные кучево-дождевые облака с грузовым потенциалом. В них формируются электрические разряды, которые приводят к возникновению молний — а те, в свою очередь, могут поджигать новые участки земли.

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Кроме этого, восходящие потоки воздуха способны переносить на большие расстояния полуистлевшие фрагменты растительности, а сопутствующие им порывы ветра раздувают огонь, подпитывая пламя кислородом. Они усиливают возгорания и увеличивая общую территорию пожаров.

“Сегодня днем (5 января — ред) в восточной части Гиппсленда на высоте более 16 км сформировались грозовые облака. Такие грозы, вызванные огнем, могут увеличивать территорию пожаров вследствие молний, атмосферного переноса раскаленного угля и сильных порывов ветра”, — говорится в официальном сообщении синоптиков.

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Иногда грозовой процесс достигает таких масштабов, что формируется настоящий огненный смерч — как это произошло в 2003 году в результате пожаров недалеко от столицы страны Канберры.

У ученых нет сомнений, что беспрецедентные пожары в Австралии — как и в Амазонии прошлого года, и в Калифорнии позапрошлом — одно из последствий глобального потепления. Статистика подтверждает, что количество гроз возрастает по всему миру.

Последнее десятилетие стало самым жарким за всю историю наблюдений в масштабах всей планеты. Быстрее температура повышается в Арктике, но самое потепление переживает Австралия.

29 декабря стало самым жарким днем в истории страны. На большей части территории материка этого дня средняя температура колебалась от 39 до 45 °C.

Наглядно преобразования дыма горящих лесов на грозовые тучи с молниями можно увидеть на кадрах, снятых в начале декабря докторантом Австралийского научного общества Николасом Маккарти в штате Квинсленд на северо-востоке материка.

Напомним, что масштабные лесные пожары охватили восточное побережье Австралии в середине октября прошлого года. К настоящему моменту огнем охвачены значительные территории на юго-востоке континента в штатах Новый Южный Уэльс и Виктория, несколько регионов на южном побережье закрыты для туристов, а их жители получили предписание о срочной эвакуации. В результате пожаров было уничтожено около 6 млн га леса, около 2 тыс. жилых домов и около 3 тыс. административных и хозяйственных зданий.

Экологи утверждают, что из-за пожара в Австралии погибли почти полмиллиарда животных.